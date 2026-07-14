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Купила квартиру мужу после измен и 17 лет ждала правды о гибели Круга: непростая судьба Ирины

Купила квартиру мужу после измен и 17 лет ждала правды о гибели Круга: непростая судьба Ирины

Жизнь Ирины Круг часто кажется со стороны историей невероятного везения, но за красивым фасадом скрываются тяжелые испытания.

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