В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине

Введенные ЕС и США санкции против РФ не имеют никакого отношения к началу конфликта на Украине, а призваны лишь обогатить и дать преимущества американским компаниям, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт в ходе выступления на партийном съезде в Бонне.