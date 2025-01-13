В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Eduard
Это так же верно,как Украина не имеет отнощение ни к США,ни к Европе!она только повод!
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