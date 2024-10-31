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Царьград

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НАТО "разочарована" в Венгрии: Politico заявило о "точке кипения"

Дружеские отношения между Венгрией и Россией вызывают разочарование в НАТО. По утверждению Politico, это разочарование уже "достигает точки кипения".

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Комментарии
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Eduard
С НАТО только уголовники! На НАТО никто не нападал и не нападут!
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13 час.
Eduard
От кого,а главное где,на НАТО &quot;напали&quot;?
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13 час.
Eduard
Венгры молодцы!
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13 час.

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