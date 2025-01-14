Цукотто (Zuccotto) с профитролями

Сегодня Новый год по юлианскому календарю или по старому стилю, в народе - старый Новый год. Кроме России этот Новый год отмечают в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе, Марокко и многих других странах.
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