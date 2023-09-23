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«Эгриси» и KicksTown открыли программу 4-го тура Winline Медиалиги

23 сентября, суббота «Эгриси» – KicksTown – 0:0 (первый тайм) «Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Яненко, Иванов, Зот, Дасаев, Егорашев, Струнин, Алексеев, Сушила, Сменчугов, Латыш.

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