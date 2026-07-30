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Аргументы недели

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Мощные взрывы в Киеве и Львове — ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами

Мощные взрывы в Киеве и Львове — ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Львове. ВС РФ наносили массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, а также дронами всю ночь.

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Комментарии
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Гулька
ДАВНО бы ТАК!
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Игорь
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Игорь
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