В шести корпусах ЖК Shagal на ЗИЛе откроют продажи квартир

Девелоперу «Эталон» выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ (ЗОС) на шесть корпусов третьего этапа жилого комплекса (ЖК) Shagal на юге столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.