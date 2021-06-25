Стройкомплекс Москвы

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безбадченко
    а прочие буряты пусть как бог даст.Школу с футбольны...
  • Валерий Махалов
    сколько же можно тратить бюджетные деньги на поповПроекты 30 храмов...
  • Иван Захава
    Откроют "....новый вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная»..." А что вход был раньше от какого-нибудь д...В Москве введут д...

В шести корпусах ЖК Shagal на ЗИЛе откроют продажи квартир

В шести корпусах ЖК Shagal на ЗИЛе откроют продажи квартир

Девелоперу «Эталон» выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ (ЗОС) на шесть корпусов третьего этапа жилого комплекса (ЖК) Shagal на юге столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх