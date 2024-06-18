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На калужской дороге разбились грузовик и рейсовый автобус

На калужской дороге разбились грузовик и рейсовый автобус

В Боровском районе Калужской области на трассе столкнулись грузовик и автобус с пассажирами. По предварительным данным, 17 июня около 17 часов на 400 км автодороги А-108 52-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал за пределы своей полосы и оказался на встречной, где произошло касательное столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, двигавшимся по маршруту "Боровск - Балабаново".

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