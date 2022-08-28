Poejka

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Отлично вот и рецептКабачки больше не...
  • Ивановна
    Честно не пробовалаВсего 1 стакан ов...
  • Одиссей Одиссеев
    Так дисбалланс энергий и есть следствие нарушений Законов Бога, иными словами, следствие проживания во грехах.Не грехи и божье ...

Так готовила моя бабушка: брала любое варенье и соду. Давно забытый рецепт из СССР.

Так готовила моя бабушка: брала любое варенье и соду. Давно забытый рецепт из СССР.

Самый простой, но очень вкусный пирог к чаю на завтрак. У каждой хозяйки дома всегда есть варенье, сода, мука и можно сделать этот пирог в любое время или использовать его в качестве основы для оригинального десерта с кремом или шоколадной глазурью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх