Оценено решение ЦБ отменить комиссии за переводы в СБП

Отмена комиссий для банков за переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП) даст позитивный эффект для российской платежной системы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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