За пять лет социальные координаторы помогли пациентам московских больниц и их родственникам решить более 530 тысяч вопросов, не связанных с лечением.
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