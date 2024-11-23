Осенняя севастопольская закладка: что и кем?

Севастопольские виноградари приступили к осенней закладке саженцев. «Наши климатические особенности позволяют виноградарям высаживать саженцы не только в декабре, но и практически до самого лета! Ближайший год в Севастополе планируется заложить еще больше 200 гектаров новых насаждений.
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