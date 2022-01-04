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В праздничные дни усилена профилактическая работа на водоемах области

В праздничные дни усилена профилактическая работа на водоемах области

Инспекторы ГИМС проводят рейды как на суше, так и на воде. С наступлением морозов водоемы региона традиционно становятся местом притяжения любителей подледного лова.

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