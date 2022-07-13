«Би-2» травят не разобавшись!»: депутат Роман Худяков заступился за коллектив, который недавно освистали на стадионе

«Би-2» в последнее время активно критикуют, правда, непонятно, за что. Они не высказывались на тему Украины, однако отказались выступать в ДК, на которых повесили буквы Z.
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