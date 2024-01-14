В Раде сообщили о планах офиса Зеленского

Власти Киева готовятся к созданию правительства «национального единства» перед грядущим экономическим и социальным кризисом, заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
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