Священник предостерегает от посещения кладбищ на Пасху

Поминовение усопших следует совершать на Радоницу.Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, призвал верующих воздержаться от посещения кладбищ на Пасху и в течение Светлой седмицы.
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