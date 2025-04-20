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Священник предостерегает от посещения кладбищ на Пасху

Священник предостерегает от посещения кладбищ на Пасху

Поминовение усопших следует совершать на Радоницу.Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, призвал верующих воздержаться от посещения кладбищ на Пасху и в течение Светлой седмицы.

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