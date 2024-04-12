Иркутянин два года обманывал россиян, предлагая компенсацию за БАДы

Житель Иркутска по приглашению друга вошел в состав группы телефонных мошенников. Он звонил жертвам с разных городов страны от имени несуществующей «Федеральной службы компенсационных выплат» и предлагал выплату за некачественные БАДы, которые его собеседники когда -то приобрели.