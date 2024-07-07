Лавров: скоро станет известно об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ

Global Look Press/Axel Heimken/dpa Москва в скором времени отреагирует на участие США в наведении ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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