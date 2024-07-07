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Лавров: скоро станет известно об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ

Лавров: скоро станет известно об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ

Global Look Press/Axel Heimken/dpa Москва в скором времени отреагирует на участие США в наведении ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Сбить все забугорные спутники над Россией.
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14 час.
лл
лина любимцева
Мы собьем их  все спутники, а они собьют все наши.  Только наши делают сейчас по-другому. ОНИ ГЛУШАТ РАБОТУ забугорных спутников над Россией... вроде срабатывает... А дальше будет видно.
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13 час.
Юрис Хартманис
Может по пинтагону тополем ?
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13 час.

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