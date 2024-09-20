Эти купюры в магазинах не примут: неприятный сюрприз поджидает россиян на кассе уже с 16 сентября

Дмитрий Гурин

"Еще одной категорией являются купюры, на которых имеются какие-либо повреждения, такие как порезы, загрязнения или потертости. Сильно изношенные деньги могут быть признаны неплатежеспособными, и сотрудники кассы могут отказать в их приеме." .......... отказать могут но не имеют права и за это магазин могут ждать достаточно серьезные проблемы. Все зависти от упертости и знания законов покупателя............