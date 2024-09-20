Эти купюры в магазинах не примут: неприятный сюрприз поджидает россиян на кассе уже с 16 сентября Ольга БезродняяРасчеты наличными купюрами в магазинах постепенно отходят на второй план, уступая место безналичным платежам.
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