Наталья Грудинина: «После стихов Леонида Лапцуя у меня начало оттаивать сердце»

На книжных полках в салехардском музее-квартире Леонида Лапцуя можно найти одну из книг ленинградской поэтессы Натальи Грудининой, где она писала, что только после того, как прочитала стихи и прозу Лапцуя, у неё «начало оттаивать сердце».