Наталья Грудинина: «После стихов Леонида Лапцуя у меня начало оттаивать сердце»

На книжных полках в салехардском музее-квартире Леонида Лапцуя можно найти одну из книг ленинградской поэтессы Натальи Грудининой, где она писала, что только после того, как прочитала стихи и прозу Лапцуя, у неё «начало оттаивать сердце».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии