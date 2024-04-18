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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники полиции совместно с представителями ведомственного Общественного совета в рамках акции «Чистое поколение - 2024» провели со студентами круглый стол

Расширенная тематическая встреча, посвященная вопросам предупреждения распространения наркомании среди студентов и выявления фактов их вовлечения в потребление психотропных средств и наркотических веществ, прошла в стенах Финансового института при Правительстве Российской Федерации.

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