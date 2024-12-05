Учёные разработали искусственный заменитель костей благодаря кораллам

Кораллы вдохновили учёных создать уникальный материалДля ускорения восстановления скелета после травм учёные из британского Университета Суонси создали заменитель костного трансплантата, имитирующий кораллы.
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