Guardian: Салливан пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов зимой

В ближайшие недели США собираются передать Украине вооружение.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время встречи с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком пообещал Украине вооружение.
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