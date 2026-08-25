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SPLETNIK

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"Хочу работать в Starbucks". 13-летняя дочь Кардашьян и Уэста дебютировала на обложке глянца и рассказала о своём стиле и планах

"Хочу работать в Starbucks". 13-летняя дочь Кардашьян и Уэста дебютировала на обложке глянца и рассказала о своём стиле и планах

Старшая дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт Уэст, дебютировала на обложке глянца. Начинающая певица снялась для популярного журнала Dazed в объективе культового режиссёра и фотографа Гаса Ван Сента.

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