"Хочу работать в Starbucks". 13-летняя дочь Кардашьян и Уэста дебютировала на обложке глянца и рассказала о своём стиле и планах

Старшая дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт Уэст, дебютировала на обложке глянца. Начинающая певица снялась для популярного журнала Dazed в объективе культового режиссёра и фотографа Гаса Ван Сента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии