Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

Валентина

Боже! "Собянин принял решение о реконструкции корпусов..." Как-будто это что-то глобальное! Это же обычная текучка жизни, обычная хозяйственная работа на вверенной ему территории. Что в этом такого исключительного, что о нем надо так провозглашать "ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ"! Как-будто Москву решил перенести!🙄 Вот если бы он ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ, например, Москву - столицу России от мигрантов очистить, а на реконструкцию тех же корпусов пригласить своих коренных российских рабочих, предоставив ИМ нормальные условия по закону - вот это было бы РЕШЕНИЕ!