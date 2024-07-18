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Север Столицы

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  • Валентина
    Боже! "Собянин принял решение о реконструкции корпусов..." Как-будто это что-то глобальное! Это же обычная текучка жи...Собянин принял ре...
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Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

В Московском технологическом колледже проведут реконструкцию В Москве в рамках программы модернизации среднего профессионального образования в двух колледжах на юге столицы планируют провести строительно-монтажные работы в пяти учебных корпусах.

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Комментарии
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Валентина
Боже! &quot;Собянин принял решение о реконструкции корпусов...&quot; Как-будто это что-то глобальное! Это же обычная текучка жизни, обычная хозяйственная работа на вверенной ему территории. Что в этом такого исключительного, что о нем надо так провозглашать &quot;ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ&quot;! Как-будто Москву решил перенести!🙄 Вот если бы он ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ, например, Москву - столицу России от мигрантов очистить, а на реконструкцию тех же корпусов пригласить своих коренных российских рабочих, предоставив ИМ нормальные условия по закону - вот это было бы РЕШЕНИЕ!
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