🧩 Киевская часть Холокоста - 150 000 человек, убитых за 2 года❗️❗️ 83 года назад, 29 сентября 1941 года на окраине Киева начались массовые расстрелы еврейского населения.
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🧩 Киевская часть Холокоста - 150 000 человек, убитых за 2 года❗️❗️ 83 года назад, 29 сентября 1941 года на окраине Киева начались массовые расстрелы еврейского населения.
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