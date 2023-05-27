Федеральное агентство новостей №1

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Ндонг Айекаба назвал Россию приоритетом во внешней политике для Экваториальной Гвинеи

Ндонг Айекаба назвал Россию приоритетом во внешней политике для Экваториальной Гвинеи

Экваториальная Гвинея считает Россию приоритетом во внешней политике. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

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