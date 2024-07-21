О землетрясении в Сочи: было или нет? Десятки сообщений в чатах и соцсетях, основной источник — жители Лазаревского района и несколько сообщений из Центрального — с Мамайки.
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О землетрясении в Сочи: было или нет? Десятки сообщений в чатах и соцсетях, основной источник — жители Лазаревского района и несколько сообщений из Центрального — с Мамайки.