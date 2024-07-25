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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейси Шеперд и «Нижний Новгород» подписали новый контракт на один год

Стороны договорились о подписании нового контракта, который рассчитан до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне Лиги ВТБ Шеперд (30 лет, 191 см) провел за «НН» 12 матчей, набирая в среднем 17,3 очка, 4,2 передачи, 2,8 подбора и 1,3 перехвата.

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