Российский рынок ЦОДов могут поделить между регионами

В стране обсуждают строительство межрегиональных хабов центров обработки данных. Идея предполагает, что один дорогостоящий вычислительный кластер будет обслуживать сразу несколько регионов – это позволит оптимизировать использование мощностей и упростить доступ к электроэнергии.