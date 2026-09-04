Российский рынок ЦОДов могут поделить между регионами

В стране обсуждают строительство межрегиональных хабов центров обработки данных. Идея предполагает, что один дорогостоящий вычислительный кластер будет обслуживать сразу несколько регионов – это позволит оптимизировать использование мощностей и упростить доступ к электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым