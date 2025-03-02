Минобороны: десантники ВС РФ уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников группировки войск "Днепр" выявил и нанес огневое поражение украинскому командно-наблюдательному пункту (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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