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Премьер Испании – Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»

«Ты вешаешь бутсы на гвоздь, завершая карьеру в статусе настоящей легенды мирового футбола. Но прежде всего, ты образцовый человек.

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