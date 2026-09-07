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Владимирские новости

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Суд обязал «Биотехнологии» передавать мусор «Мусороперегрузочной станции» Владимирской области

Суд обязал «Биотехнологии» передавать мусор «Мусороперегрузочной станции» Владимирской области

Суд обязал регоператора «Биотехнологии» передавать мусор с территории Владимира на станцию ООО «МПС», несмотря на разногласия по условиям договора и праву собственности на вторичные ресурсы.

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