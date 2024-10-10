Кинолог Владимир Голубев объяснил, как чрезмерная забота вредит здоровью собак

И как правильно воспитывать питомца Россияне могут невольно навредить психике животного, если будут носить его на руках и защищать от больших «злых» собак – так домашний любимец может стать тревожным, боязливым и даже агрессивным, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.