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Петербургский дневник

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Кинолог Владимир Голубев объяснил, как чрезмерная забота вредит здоровью собак

Кинолог Владимир Голубев объяснил, как чрезмерная забота вредит здоровью собак

И как правильно воспитывать питомца Россияне могут невольно навредить психике животного, если будут носить его на руках и защищать от больших «злых» собак – так домашний любимец может стать тревожным, боязливым и даже агрессивным, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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