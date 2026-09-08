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Активность ETH-мостов в Robinhood Chain выросла на 150%

Активность ETH-мостов в Robinhood Chain выросла на 150%

Сообщается, что активность ETH-мостов в Robinhood Chain выросла на 150%, согласно неподтвержденным сообщениям, которые один непроверенный источник описал без публикации базового набора данных, окна наблюдения или базового значения.

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