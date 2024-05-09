Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Великой Победы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, фронтовиков и тружеников тыла, участников специальной военной операции, жителей Тульской области с Днем Великой Победы.
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