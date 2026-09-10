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Царьград

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Изменившийся до неузнаваемости Станислав Дужников раскрыл секрет похудения

Изменившийся до неузнаваемости Станислав Дужников раскрыл секрет похудения

Леня из "Ворониных" сбросил около 100 килограммов и признался, что перенёс операцию по медицинским показаниям, а не ради похудения.

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