И этому есть вполне логичное объяснение. Учёные из Университета Рутгерса и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США) буквально под микроскопом изучили домашние баночки для специй и заключили, что они могут быть самыми грязными предметами на кухне и приводить к пищевому отравлению.
Почему баночки специй — одно из самых грязных мест на вашей кухне
Комментарии
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Дмитрий Боев
Сообщение сильно напоминает ёрническое предложение Трампа в бытность его президентом, что раз на вас скапливаются бактерии, то уничтожайте их антисептиками. После чего таки нашлось какое-то количество идмотов, травившихся санитарными средствами в качестве антисептиков. Ну нельзя в качестве примера чистоты в доме выставлять унитаз и травиться по этому поводу ядовитыми антисептиками.
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