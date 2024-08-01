Почему баночки специй — одно из самых грязных мест на вашей кухне

Дмитрий Боев

Сообщение сильно напоминает ёрническое предложение Трампа в бытность его президентом, что раз на вас скапливаются бактерии, то уничтожайте их антисептиками. После чего таки нашлось какое-то количество идмотов, травившихся санитарными средствами в качестве антисептиков. Ну нельзя в качестве примера чистоты в доме выставлять унитаз и травиться по этому поводу ядовитыми антисептиками.