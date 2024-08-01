Дачно-огородные...
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Дачно-огородные радости

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Почему баночки специй — одно из самых грязных мест на вашей кухне

Почему баночки специй — одно из самых грязных мест на вашей кухне

И этому есть вполне логичное объяснение. Учёные из Университета Рутгерса и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США) буквально под микроскопом изучили домашние баночки для специй и заключили, что они могут быть самыми грязными предметами на кухне и приводить к пищевому отравлению.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Сообщение сильно напоминает ёрническое предложение Трампа в бытность его президентом, что раз на вас скапливаются бактерии, то уничтожайте их антисептиками. После чего таки нашлось какое-то количество идмотов, травившихся санитарными средствами в качестве антисептиков. Ну нельзя в качестве примера чистоты в доме выставлять унитаз и травиться по этому поводу ядовитыми антисептиками.
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