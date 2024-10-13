Перекрытие в здании обрушилось в Краснодарском крае

Перекрытие в здании психоневрологического диспансера обрушилось в Кореновском районе Краснодарского края, в результате чего погиб человек, были эвакуированы 206, заявили в главном управлении МЧС России по региону, пишет ТАСС.
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