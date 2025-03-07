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Сергей Шнуров и «Ленинград» покоряют Владивосток: концерт на «Фетисов Арене»

Сергей Шнуров и «Ленинград» покоряют Владивосток: концерт на «Фетисов Арене»

Владивосток готовится к грандиозному событию: 6 июня на «Фетисов Арене» выступит группа «Ленинград»! Легендарная команда Сергея Шнурова после длительного перерыва снова отправится в масштабный тур по России, и Владивосток станет одним из пунктов этого захватывающего путешествия.

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