Сергей Шнуров и «Ленинград» покоряют Владивосток: концерт на «Фетисов Арене»

Владивосток готовится к грандиозному событию: 6 июня на «Фетисов Арене» выступит группа «Ленинград»! Легендарная команда Сергея Шнурова после длительного перерыва снова отправится в масштабный тур по России, и Владивосток станет одним из пунктов этого захватывающего путешествия.
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