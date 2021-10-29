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Юлия Высоцкая призналась в серьёзной зависимости, от которой будет теперь избавляться

Юлия Высоцкая призналась в серьёзной зависимости, от которой будет теперь избавляться

Юлия Высоцкая. Фото Инстаграм Лидия ГубинаЖена Андрея Кончаловского, известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая сообщила своим поклонникам в Инстаграм, что у неё начался новый этап в жизни и в нём она решила избавиться от многолетней зависимости.

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