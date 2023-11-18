Демонстрация боевой системы Avatar: Frontiers of Pandora за “синюю обезьяну” Игровой пор...

Демонстрация боевой системы Avatar: Frontiers of Pandora за “синюю обезьяну”Игровой портал IGN побеседовал с разработчиками экшена Avatar: Frontiers of Pandora из студии Ubisoft, а также продемонстрировали свежие кадры игрового процесса.
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