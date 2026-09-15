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Царьград

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Минфин США изучил возможность выплат гражданам по $5000

Минфин США изучил возможность выплат гражданам по $5000

Минфин США готовит выплаты по $5000 американским гражданам, если республиканцы победят в ноябре. Дональд Трамп на съезде в Далласе обещал поддержать инициативу, несмотря на госдолг в 40 трлн долларов.

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