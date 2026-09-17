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Шняги.Нет

3 подписчика

Улыбнись за минуту: свежая порция приколов

Улыбнись за минуту: свежая порция приколов

Слова перед мемами — это как длинное вступление перед анекдотом: все ждут punchline, а не лекцию. Поэтому без раскачки — сразу к делу.

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