Украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы были обнаружены в Чили

Полиция Чили заявила, что обнаружила трое часов, принадлежащих звезде «Джона Уика» Киану Ривзу, в том числе дорогие Rolex, которые, как полагают, были украдены из дома актера в Лос-Анджелесе в конце 2023 года.
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