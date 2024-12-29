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Мода и Шоу-бизнес

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Украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы были обнаружены в Чили

Украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы были обнаружены в Чили

Полиция Чили заявила, что обнаружила трое часов, принадлежащих звезде «Джона Уика» Киану Ривзу, в том числе дорогие Rolex, которые, как полагают, были украдены из дома актера в Лос-Анджелесе в конце 2023 года.

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