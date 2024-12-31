"Истерически орал одну фразу": что кричал челябинский студент при попытке взорвать банкомат

Его остановили два случайных свидетеля. Парни рассказали, что другие люди разбежались. АЛЛА МИХАЙЛОВА Ранее мы рассказывали, что 19-летний челябинский студент, ведомый мошенниками, пытался взорвать банкомат в Екатеринбурге.
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