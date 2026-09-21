Жительница Кемерова получила 7 лет 10 месяцев за убийство сожителя

Ленинский районный суд Кемерова приговорил 53-летнюю местную жительницу к 7 годам 10 месяцам колонии общего режима за убийство сожителя, которого она зарезала и ударила по голове во время бытовой ссоры 19 июня 2026 года.
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