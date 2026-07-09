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Ученые нашли генетический сбой, запускающий старение. Его можно исправить

Ученые нашли генетический сбой, запускающий старение. Его можно исправить

Международная группа ученых во главе со специалистами из Эдинбургского университета вплотную приблизилась к пониманию того, как работают биологические часы человека и можно ли замедлить их ход.

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Комментарии
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Леонид Руси
Да, учёные в медицине не разбираются... Они даже не знают зачем человеку кальций )))
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4 н.