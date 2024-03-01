Диаспоры публично игнорируют Путина: миграционное лобби "отменяет" русский язык

Владислав Владислав Давайте дадим диаспорам статус ОПГ, а их членов направим отбывать срок на народные стройки. В России столько всего строится ...

Владислав Владислав России не нужны ВЫСОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ кадры ? Понятно, что бездарностей надо высылать. Но грамотные люди России НУЖНЫ!