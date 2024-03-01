ИА Новороссия Фото: mos.ru Председатель Антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов обрушился с критикой на идею об отмене экзамена по русскому языку для мигрантов.
Диаспоры публично игнорируют Путина: миграционное лобби "отменяет" русский язык
Комментарии
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Владислав Владислав
Давайте дадим диаспорам статус ОПГ, а их членов направим отбывать срок на народные стройки. В России столько всего строится ...
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1 час.
Владислав Владислав
России не нужны ВЫСОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ кадры ? Понятно, что бездарностей надо высылать. Но грамотные люди России НУЖНЫ!
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1 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Уже писал, но хочу повторить. Пока мигрант от одного взгляда на него полицейского не начнёт непроизвольно испражнятся ничего не поменяется!
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18 мин.
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