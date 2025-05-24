День государственных символов.

Учащиеся нашего учреждения стали участниками праздничного мероприятия, посвященного государственным символам Беларуси, состоялось 11 мая на площади ПобедыЮные бобруйчане с волнением готовились вступить в республиканскую организацию пионеров и республиканский союз молодежи.
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